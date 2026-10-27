Escándalo en el clásico español: Hincha golpeó con una bandera a Camavinga

LaLiga denunció una serie de incidentes durante el clásico entre FC Barcelona y Real Madrid, que terminó con victoria visitante por 2-1, entre ellos una agresión contra el futbolista francés Eduardo Camavinga y el lanzamiento de diversos objetos desde las tribunas.

El organismo incluyó 17 incidencias en su informe de la décima jornada del campeonato español, diez de ellas protagonizadas por aficionados de Barcelona, con insultos dirigidos a Marc Cucurella y José Mourinho.

Uno de los episodios más graves ocurrió durante la celebración del segundo gol de Real Madrid, cuando un integrante de la Grada Gol 1957 golpeó con una bandera a Camavinga. Además, desde las tribunas lanzaron botellas, latas, encendedores y un dispositivo de vapeo, sin alcanzar a los futbolistas visitantes.

Los incidentes obligaron a detener el encuentro durante un minuto y 20 segundos y activar la primera fase del protocolo contra el lanzamiento de objetos, según el informe remitido al Comité de Disciplina de la Federación Española y a la Comisión Antiviolencia.

Los hechos ocurrieron durante el encuentro en que Real Madrid venció por 2-1 a FC Barcelona con un doblete de Kylian Mbappé y acortó distancias en la lucha por el liderato de la liga española.