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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española

FC Barcelona aplastó a Valencia con cinco goles y sigue firme en la liga española

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Lamine Yamal lideró a los "culés" con un doblete.

FC Barcelona aplastó a Valencia con cinco goles y sigue firme en la liga española
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FC Barcelona se mantuvo como el único equipo de la liga española con cosecha completa, gracias a un contundente 5-0 sobre Valencia en Mestalla por la cuarta jornada.

Lamine Yamal se encargó de abrir el marcador rápidamente, cuando apenas iban seis minutos de partido. Fermín López aumentó a los 22'.

Los blaugranas dominaron el partido de inicio a fin, prácticamente sin oposición de los "Chés". En la segunda mitad anotaron Raphinha (50') y Pedri (79'), para que Lamine Yamal cierre la paliza con su segunda conquista en los 84'.

De esta manera, el Barça de Hansi Flick sumó su segundo partido al hilo anotando de a cinco goles, luego del 5-2 a Rayo Vallecano en la jornada anterior.

El equipo catalán además llegará encendido al debut por la Champions League ante Feyenoord el miércoles 9 de septiembre a las 13:45 horas de Chile (16:45 GMT).

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