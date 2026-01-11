FC Barcelona conquistó la Supercopa de España tras vencer en partidazo a Real Madrid

FC Barcelona se coronó campeón de la Supercopa de España tras vencer 3-2 a Real Madrid en la final disputada en el King Abdullah Sports City, en Arabia Saudita.

En los primeros pasajes del encuentro, se vio un claro dominio del cuadro azulgrana, mientras que el conjunto "merengue" apostaba por los contragolpes rápidos. Sin embargo, ninguno de los dos equipos generaba peligro real hasta el minuto 36, cuando Raphinha abrió el marcador con un buen zurdazo tras una excelente asistencia de Fermín López.

La verdadera locura llegó en el descuento del primer tiempo: en el 45+2', Vinícius Júnior igualó con una gran jugada individual, pero apenas dos minutos después, en el 45+4', Robert Lewandowski volvió a poner en ventaja al "Barca" con un globito preciso ante la salida de Courtois.

Pero en la última jugada antes del descanso, Gonzalo García logró nuevamente el empate para Real Madrid, rematando desde el suelo tras un córner.

En la segunda mitad, el cuadro dirigido por Hansi Flick retomó el control del balón, con un Lamine Yamal mucho más incisivo que generó constantes preocupaciones en la defensa "merengue" y exigió en varias ocasiones a Thibaut Courtois, quien tuvo que esforzarse a fondo para evitar una nueva caída de su arco.

El momento decisivo llegó en el minuto 73, cuando Raphinha apareció de nuevo para marcar el tercer gol del Barcelona: recibió en el borde del área, sacó un derechazo que se desvió en Raúl Asencio y terminó descolocando a Courtois, poniendo el 3-2 definitivo.

En los minutos finales, la tensión subió aún más: Frenkie de Jong fue expulsado en el 90+1' por una fuerte entrada (plancha) sobre Kylian Mbappé.

Con el triunfo, Barcelona alzó por decimosexta vez el título de la Supercopa española, estirando su condición como equipo más ganador del torneo. Le sigue Real Madrid, con 13 victorias.