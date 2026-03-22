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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española

FC Barcelona continúa firme en la cima de La Liga tras vencer a Rayo Vallecano

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El derbi entre el escolta Real Madrid y Atlético de Madrid definirá si la ventaja "culé" se mantiene o aumenta.

FC Barcelona continúa firme en la cima de La Liga tras vencer a Rayo Vallecano
 FC Barcelona (X)
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En el Camp Nou, FC Barcelona cosechó un triunfo por 1-0 ante Rayo Vallecano que mantuvo su racha triunfal y ratificó su condición de exclusivo puntero de la liga española, que vive la recta final de su fecha 29.

Pese a un amplio dominio del balón, la escuadra de Hansi Flick no logró sacar mayor ventaja en cuanto a remates en dirección a gol; estadística que terminó igualada con los madrileños.

De todas maneras, un cabezazo de Ronald Araújo (24') sobre el área chica le bastó a los "culés" para dejar los tres puntos en casa.

Así, Barcelona sumó cinco triunfos al hilo y alcanzó los 73 unidades. Para que su ventaja se estire, ahora los catalanes deben esperar que Real Madrid (66) enrede puntos en el derbi con Atlético Madrid, este mismo domingo a las 17:00 horas de Chile (20:00 GMT).

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