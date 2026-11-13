Federación Española confirmó castigo a Owono por el fatal choque con Jesús de Miguel

Este viernes, el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) sancionó con 12 partidos al arquero Jesús Owono, arquero de FC Andorra por la dura entrada que provocó el fallecimiento del delantero Jesús de Miguel, de CD Tenerife, el pasado 3 de noviembre tras una noche de internación hospitalaria.

El Comité consideró que los hechos "son constitutivos de una infracción grave tipificada en el artículo 102 del Código Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol, cuya especial gravedad justifica la imposición de la sanción en su grado máximo, esto es, 12 partidos de suspensión".

El organismo recordó en su resolución que, según el acta arbitral, el guardameta fue "bruscamente con su pierna en alto sobre un adversario con uso de fuerza excesiva cuando el balón estaba en disputa". Además, añadió que ninguno de los interesados presentó acciones dentro de los plazos establecidos para impugnar el informe.

También se indicó que la propia descripción arbitral "permite apreciar la especial gravedad de la acción, tanto por la forma en que se ejecutó, con la pierna en alto, como por la brusquedad del impacto y, especialmente, por el empleo de una fuerza que el árbitro califica expresamente como excesiva, estando el balón en disputa".

Con 42 fechas en el calendario, Jesús Owono podría volver a jugar a partir de la jornada 25 de la presente temporada 2026/27 de la Segunda División española.

Además el Comité de Disciplina sancionó con un partido a otros jugadores de Andorra tras el encuentro de Tenerife: Efe Akman por acumulación de amarillas y Lautaro de León por su expulsión en el mencionado duelo.