Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española

Gabriel Suazo retomó los entrenamientos con Sevilla y asoma como opción

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El lateral nacional podría reaparecer en el duelo ante Elche este lunes.

Gabriel Suazo retomó los entrenamientos con Sevilla y asoma como opción
El defensor chileno Gabriel Suazo volvió a trabajar parceladamente este martes en el entrenaniento de Sevilla, después de varias semanas de ausencia por una lesión muscular.

El plantel andaluz desarrolló la habitual sesión de recuperación tras la derrota frente a Celta de Vigo y trabajó dividido entre el gimnasio y el césped de la ciudad deportiva.

Gabriel Suazo fue la principal novedad con la realización de trabajos parciales, por lo que podría ser citado para el próximo partido ante Elche este lunes como visitante. 

Los dirigidos por el argentino Matías Almeyda se ubican en la décimocuarta posición en la Liga española, a tan solo tres puntos del descenso.

 

