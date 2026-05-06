Gerard Piqué recibió duro castigo por amenazas a árbitro

El exfutbolista de FC Barcelona Gerard Piqué, máximo accionista del club Andorra, de la Segunda División española, y también responsable del cuerpo técnico del club, fue sancionado con dos meses de inhabilitación y seis partidos de suspensión por incidentes posteriores al partido de liga entre su equipo y Albacete del pasado viernes.

La sanción a Pique, campeón del mundo y de Europa con la selección española y poseedor de numerosos títulos con el elenco culé, fue anunciada este miércoles por el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Futbol (RFEF) después de analizar el anexo del acta del partido escrito por el árbitro Alonso de Ena Wolf.

La misma sanción que la impuesta a Piqué, por violencia leve a los árbitros, recayó también en Jaume Nogués, director general y deportivo del Andorra, mientras que el presidente, Ferran Vilaseca, fue inhabilitado cuatro meses y Cristian Lanzarote, delegado del equipo, fue castigado con tres partidos de suspensión.

Además, se ha anunciado la clausura de las zonas de palco y VIP del estadio de Andorra, donde suelen ubicarse Gerard Piqué y Jaume Nogués para dar indicaciones al banquillo durante los partidos.

El colegiado Alonso de Ena Wolf recogió en el acta que Gerard Piqué se dirigió a él tanto en el descanso como al final del encuentro y en un anexo escribió que el exfutbolista le dijo a él y sus asistentes: "Salgan escoltados, no los vayan a agredir" o "en otro país los reventarían, pero aquí en Andorra somos un país civilizado".