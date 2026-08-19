Hansi Flick: "Rodri elevará el nivel de todos los jugadores"

El entrenador de FC Barcelona, Hansi Flick, afirmó este miércoles que la llegada del mediocampista español Rodrigo Hernández 'Rodri' "elevará el nivel de todos los jugadores" del actual plantel azulgrana.

En declaraciones a los medios de comunicación del club catalán, el técnico alemán reaccionó por vez primera a la incorporación del capitán de la selección española, cuyo fichaje por la entidad catalana, procedente de Manchester City, se oficializó este martes.

"Es una gran oportunidad para nosotros tener a Rodri. Todos estábamos convencidos al 100 por ciento de su fichaje porque es un jugador fantástico", comentó.

Para Flick, el Balón de Oro del pasado Mundial "es el mejor '6'" del mundo, ya que puede "controlar los partidos, pero también ayuda mucho en defensa". Además, agregó que es un futbolista que destaca por "ganar duelos aéreos".

"Es un jugador que aporta cosas especiales a cualquier equipo y, para mí, es fantástico tenerlo aquí", indicó Flick.