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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española

Hinchas de Sevilla pifiaron a Alexis Sánchez en la caída ante Valencia

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El tocopillano fue reemplazado en el entretiempo del cotejo.

Hinchas de Sevilla pifiaron a Alexis Sánchez en la caída ante Valencia
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Los hinchas de Sevilla hicieron sentir su molestia con el atacante chileno Alexis Sánchez en el cierre del primer tiempo de la derrota por 2-0 ante Valencia, silbando al delantero cada vez que intervenía en el juego.

El descontento de la afición andaluza se desató tras el error del nacional a los 38 minutos, que desencadenó la jugada que derivó en la apertura de la cuenta para el conjunto "che".

El tocopillano fue reemplazado en el entretiempo por el español José Carmona.

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