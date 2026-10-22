Huelga de trabajadores encendió las alarmas antes del clásico Barcelona-Real Madrid

FC Barcelona, institución que recibirá a Real Madrid este domingo por la décima fecha de La Liga de España, garantizó que el clásico se disputará con normalidad, pese a la huelga convocada por un grupo de trabajadores para este fin de semana.

La entidad catalana confirmó este jueves que cuenta con las condiciones organizativas necesarias para celebrar el compromiso, después de que las negociaciones entre el club y los representantes de los empleados terminaran sin acuerdo en el Tribunal Laboral de Cataluña.

La movilización involucrará a unos 60 trabajadores fijos discontinuos, quienes mantendrán el paro previsto para este viernes 23, sábado 24 y domingo 25 de octubre, coincidiendo con el encuentro ante el conjunto madrileño.

Los empleados denuncian un deterioro de sus condiciones laborales y falta de personal para cubrir las necesidades logísticas de los eventos deportivos. El colectivo también cuestiona la reducción de trabajadores y la externalización de determinados servicios.

Según informaron fuentes del club a la agencia EFE, Barcelona dispone de capacidad suficiente para resolver posibles incidencias y asegurar el desarrollo de todos los partidos profesionales programados en sus instalaciones, sin recurrir a sustituciones de personal contrarias a la legislación laboral.

De esta manera, el clásico frente a Real Madrid sigue programado para el domingo 25 de octubre a las 17:00 horas de Chile (20:00 GMT), encuentro que contará con transmisión televisiva y alternativas de streaming para nuestro país.

El compromiso se disputará en el Camp Nou y será uno de los principales encuentros de la décima jornada del campeonato español, en medio de la controversia laboral que afecta a la institución azulgrana.