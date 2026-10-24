Julián Alvarez se disculpó con hinchas de Atletico de Madrid

Julián Alvarez, delantero argentino de Atletico de Madrid, pidió disculpas a los hinchas del conjunto "colchonero" por sus declaraciones durante el Mundial de 2026, cuando manifestó su intención de abandonar la institución para fichar por FC Barcelona, traspaso que finalmente no se concretó.

Después de marcar el gol de la victoria por 1-0 ante Deportivo La Coruña por la liga española, el atacante aprovechó una entrevista con Movistar para reconocer su equivocación y buscar una reconciliación con los aficionados.

"Quería pedir disculpas a nuestra gente por mis palabras durante el Mundial. Fueron una equivocación de mi parte, tanto en la forma como el momento y, sobre todo, porque entiendo a la gente el enojo. Yo también como hincha me hubiera enojado y además por cómo me han bancado y apoyado siempre durante estos años", declaró.

El futbolista también agradeció el respaldo que recibió en las últimas jornadas, después de una etapa marcada por los cuestionamientos de los seguidores del club y los esfuerzos de Diego Simeone por respaldarlo públicamente. "En estas últimas fechas, (los aficionados) también han sido muy generosos. Eso lo valoro mucho, tengo que centrarme en trabajar, en seguir mejorando, tengo que agradecer a todo el equipo que me ha apoyado este tiempo y a trabajar", agregó.

Finalmente, Alvarez destacó su recuperación futbolística y el apoyo de sus compañeros para superar este complicado período. "Cuando uno se siente bien en la vida, se ve reflejado también en el campo. Todo influye. Me siento bien y preparado para competir por todo", concluyó el atacante, quien recibió una ovación de los hinchas tras anotar el tanto decisivo frente a Deportivo.