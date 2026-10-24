Detienen a adolescente de 15 años por la encerrona a Mónica Rincón

Un adolescente de 15 años fue detenido este sábado en la comuna de Huechuraba tras ser vinculado con una banda criminal dedicada a cometer robos con intimidación y disparos de armas de fuego en la Región Metropolitana, entre ellos la violenta encerrona que afectó a la periodista Mónica Rincón en la Autopista Central la noche del pasado 19 de octubre.

El automóvil utilizado para interceptar a la conductora de CNN Chile resultó ser una pieza clave en las diligencias llevadas a cabo por la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) Centro Norte de la Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía Metropolitana Occidente.

Según detalló el fiscal Marcelo Soto, dicho vehículo había sido sustraído previamente a otra familia que reconoció al menor imputado, de nacionalidad chilena, permitiendo conectar la serie de asaltos cometidos durante esa misma jornada.

El inspector PDI Nicolás Cifuentes, jefe de la BIRO, señaló que "la investigación abarcó diversos delitos cometidos entre la noche del 19 y la madrugada del 20 de octubre, cuando un grupo criminal organizado y armado logró sustraer distintos vehículos en distintos puntos de la Región Metropolitana".

"Actualmente, la BIRO continúa efectuando diligencias para desbaratar esta banda, ya que participó en distintos hechos (delictuales); uno de ellos afectó a una reconocida periodista de cadena nacional", agregó.

Tras ser puesto a disposición de la Justicia bajo el sistema de responsabilidad penal adolescente, el tribunal decretó la medida cautelar de internación provisoria para el menor.

En tanto, las policías y el Ministerio Público mantienen en curso los peritajes para dar con el paradero de los demás integrantes del grupo armado responsable de los atracos.