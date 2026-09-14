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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española

Lamine Yamal sobre el Balón de Oro: Este año me lo merezco yo

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El español aseguró que él y Kylian Mbappé son actualmente los dos mejores futbolistas del mundo.

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El delantero español Lamine Yamal afirmó que merece ganar el Balón de Oro 2026 luego de una temporada en la que conquistó el Mundial con España y La Liga junto a FC Barcelona.

"Yo creo que los mejores del mundo quizá somos dos. Y este año me lo merecería yo por lo que he ganado. Para mí, somos yo y Mbappé los mejores del mundo", sostuvo el atacante en un adelanto de una entrevista con el programa "Universo Valdano".

El jugador de 19 años también reconoció que no quedó conforme con su rendimiento individual en el Mundial, pese al título conseguido por España, y aseguró que tiene "mil cosas que hacer" para instalar su nombre entre los grandes de la historia del fútbol.

Las declaraciones de Yamal se produjeron pocos días después de que Kylian Mbappé también defendiera públicamente su candidatura al galardón, cuya ceremonia está programada para el 26 de octubre en Londres.

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