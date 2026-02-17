Lucas Cepeda recibió elogios por su despliegue táctico en Elche

El delantero chileno Lucas Cepeda vivió una jornada consagratoria en España al disputar su primer partido como titular con la camiseta de Elche. El atacante nacional fue estelar en el empate 0-0 frente a Osasuna, donde se mantuvo en el terreno de juego durante 80 minutos y exhibió un nivel que le valió el reconocimiento de la prensa especializada.

El futbolista formado en Santiago Wanderers y con paso por Colo Colo no solo cumplió en su rol ofensivo, donde incluso dispuso de una ocasión para marcar, sino que también destacó por su adaptabilidad táctica. Según el análisis de la cuenta especializada Scouten Football, Cepeda actuó como interior diestro en el sistema 3-5-2, mostrando agilidad en los apoyos y buena lectura para ocupar espacios entre líneas.

"Tras recibir, casi siempre buscó verticalizar: Control orientado hacia adelante y decisión para atacar la frontal. Generó sensación de amenaza cada vez que pisó zona de definición", resaltó la publicación sobre el desempeño del nacional en Elche. Además, valoraron su compromiso defensivo, destacando su presión tras pérdida y el recorrido realizado en las transiciones.

La actuación del chileno fue calificada como un "partido alineado con la idea del equipo", subrayando su madurez para entender cuándo acelerar y cuándo sostener la posesión. Con este rendimiento, Lucas Cepeda se perfila como una pieza clave en el esquema del técnico Eder Sarabia de cara a los próximos desafíos del conjunto ilicitano en el fútbol español.