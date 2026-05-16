Manuel Pellegrini: Tenemos que hacer un plantel fuerte para las exigencias de la Champions

El chileno Manuel Pellegrini, técnico de Real Betis, habló en la previa del duelo ante Barcelona en la Liga de España y se refirió a las metas cumplidas tras conseguir la clasificación a la Champions League, aunque de inmediato expresó las exigencias que está pensando para la próxima temporada.

"He estado ocho o nueve veces en la Champions y están los mejores clubes. Cuando uno está ahí, por mucho que los equipos sean más fuertes, tampoco te gusta perder", declaró Pellegrini en la rueda de prensa.

En esa línea, su mensaje fue claro a la directiva del equipo: "Tenemos que hacer un plantel lo más fuerte posible para las exigencias de la Champions, un equipo que también nos permita seguir en la Liga peleando la clasificación un año más. Debemos tener claras las aspiraciones de acuerdo con la realidad".

Finalmente, Pellegrini señaló que "no me planteo objetivos de hacer las cosas, lo importante es haber clasificado seis años a Europa para el desarrollo del club. En lo personal, trato de exigirme y parto desde cero cada temporada. Ojalá tengamos una gran Champions y hacer lo mismo que hemos hecho estos seis años de no dejar de lado La Liga".

El partido entre Betis y Barcelona se jugará en Camp Nou este domingo a las 15:15 horas (19:15 GMT) y lo podrás seguir en Cooperativa.cl.