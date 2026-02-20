Matías Almeyda y su sanción de siete partidos: La sensación es de injusticia total
El entrenador argentino se refirió a su expulsión en el partido ante Alavés.
El argentino Matías Almeyda, técnico de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo en Sevilla, refirió a la sanción de siete partidos que recibió por su expulsión ante Alavés la semana pasada y manifestó que las cumplirá, aunque remarcó que es "una injusticia".
"Pagaré las siete fechas de suspensión pero la sensación es de injusticia total porque todavía no sé por qué fui expulsado. Luego, rompí una botellita y me pueden caer diez o veinte partidos, los que quieran. Estoy todo el día diciendo que hay que tener tranquilidad y el primero que perdió la tranquilidad fui yo. Me equivoqué y quiero usarlo como un aprendizaje", añadió Almeyda.
El entrenador del cuadro sevillano anunció que no volverá "a hablar con un árbitro porque" el domingo se limitó a "preguntar" el motivo de su expulsión "con las manos atrás" y por ello lo apartaron por "medio torneo", una circunstancia que le "causa dolor, por supuesto, pero también incrementa la pasión" que siente "por este club" y su "compromiso con la hinchada".
El proximo partido de Sevilla será de visita ante Getafe CF el domingo 22 de febrero a las 10:00 horas (13:00 GMT).