Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago23.4°
Humedad44%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española

Matías Almeyda y su sanción de siete partidos: La sensación es de injusticia total

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El entrenador argentino se refirió a su expulsión en el partido ante Alavés.

Matías Almeyda y su sanción de siete partidos: La sensación es de injusticia total
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El argentino Matías Almeyda, técnico de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo en Sevilla, refirió a la sanción de siete partidos que recibió por su expulsión ante Alavés la semana pasada y manifestó que las cumplirá, aunque remarcó que es "una injusticia". 

"Pagaré las siete fechas de suspensión pero la sensación es de injusticia total porque todavía no sé por qué fui expulsado. Luego, rompí una botellita y me pueden caer diez o veinte partidos, los que quieran. Estoy todo el día diciendo que hay que tener tranquilidad y el primero que perdió la tranquilidad fui yo. Me equivoqué y quiero usarlo como un aprendizaje", añadió Almeyda.

El entrenador del cuadro sevillano anunció que no volverá "a hablar con un árbitro porque" el domingo se limitó a "preguntar" el motivo de su expulsión "con las manos atrás" y por ello lo apartaron por "medio torneo", una circunstancia que le "causa dolor, por supuesto, pero también incrementa la pasión" que siente "por este club" y su "compromiso con la hinchada".

El proximo partido de Sevilla será de visita ante Getafe CF el domingo 22 de febrero a las 10:00 horas (13:00 GMT).

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada