Mbappé aclaró polémica por camisetas de Ceuta: "No quería priorizar sufrimientos"

El delantero francés Kylian Mbappé sacó la voz para aclarar la controversia generada antes del partido frente a Elche, instancia en la que él, junto a Vinícius Júnior e Ibrahima Konaté, decidieron no colocarse por completo una camiseta conmemorativa en apoyo a la provincia española de Ceuta.

En conversación con el Diario AS, el atacante explicó los motivos de su actuar: "Fue una decisión de los clubes de vestir la camiseta. Los jugadores teníamos que vestirla. Lo primero que quiero decir es que tengo toda la solidaridad con Ceuta y con todas las víctimas, porque antes de ser jugador, soy humano", señaló de entrada.

Sin embargo, el seleccionado galo remarcó que su intención era no invisibilizar el drama migratorio que rodea la zona: "También quería tener un gesto y un pensamiento para todos los inmigrantes que han perdido la vida y que están en condiciones duras. Era una posición difícil, porque la gente puede pensar que estoy contra la gente de Ceuta, pero absolutamente no".

"No tengo nada contra ellos y los apoyo al 100 por ciento, pero quería tener un pensamiento por toda la gente que sufre. Al final soy humano y no quiero meter prioridad en el sufrimiento. Hay gente que sufre y me da mucha pena ver eso en el mundo. Pretendo dar un mensaje de positividad y de paz, y espero que esto se solucione rápido", profundizó la estrella francesa.

El origen de la polémica

El episodio ocurrió en el túnel de vestuarios previo al compromiso, cuando a los 22 futbolistas titulares se les entregó una indumentaria con las frases "Todos somos caballas" (gentilicio popular de los habitantes de Ceuta) y "Nuestra Ciudad, nuestra patria".

Las imágenes de la transmisión televisiva mostraron la extrañeza con la que Mbappé y sus compañeros leyeron la prenda, tras lo cual decidieron ponérsela sólo a medias para que el mensaje no quedara visible sobre el césped, siendo además los primeros en quitársela antes de que arrancara el partido.