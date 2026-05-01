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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española

Mbappé trabaja al margen con la vista puesta en el clásico ante Barcelona

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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Kylian Mbappé, delantero de Real Madrid, volvió a trabajar este viernes al margen del resto de sus compañeros a la espera de una posible recuperación que le permita enfrentarse a FC Barcelona en el Camp Nou dentro de dos jornadas, el domingo 10 de mayo.

El atacante francés sufre una lesión en el músculo semitendinoso de su pierna izquierda y no podrá enfrentarse al Espanyol este domingo, en partido correspondiente a la trigésima cuarta jornada de la Primera División española.

Está totalmente descartado y este viernes no pudo ejercitarse a las órdenes de Alvaro Arbeloa, aunque en el club blanco mantienen la esperanza de que llegue al duelo frente a FC Barcelona.

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