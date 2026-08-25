Mourinho y posible recibimiento especial en el Bernabéu: no soy importante

El portugués José Mourinho, entrenador de Real Madrid, quiso rebajar la importancia de su retorno al Estadio "Santiago Bernabéu", 13 años después desde su último partido, y deseó que no se le reciba "de un modo particular".

"Yo no quiero que el 'Bernabéu' me reciba de un modo particular. Yo quiero que reciban al equipo como su equipo, como su pasión. Sé que la temporada pasada no terminó bien y en algún momento parecía que ese amor vivía una fase complicada", dijo en la conferencia de prensa previa al duelo ante Real Sociedad.

"Quiero, más que partir de cero, que la gente sepa el compromiso que tiene el equipo. Esto es lo más importante, yo no soy importante. Soy capaz de controlar mis emociones. De verdad, me gustaría mucho que el equipo sintiera algo diferente a lo que sintió la temporada pasada, sobre todo en el tramo final", completó.

Un Mourinho que insistió en que la afición apoye a sus jugadores, tras una temporada pasada en la que el equipo recibió silbidos por su rendimiento.

"Es el primer partido de 19. Cada punto es importante y cada punto que se pierde es muy importante. El objetivo es ganar. Respetando a un equipo como Real Sociedad que merece ser respetado. Un equipo con intensidad y jugadores de calidad y que nos hará un partido difícil. En el campo de Espanyol hemos sentido mucho el apoyo de su gente a su equipo y en el 'Bernabéu' esperamos el apoyo de nuestra gente para nuestro equipo", dijo.