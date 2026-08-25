Chile y Estados Unidos fijaron hoja de ruta para continuar negociaciones por aranceles

Chile y Estados Unidos concluyeron este martes la fase de reuniones presenciales destinadas a abordar el conflicto arancelario, instancia en la que acordaron avanzar a corto plazo en materias de comercio bilateral y minerales críticos.

El encuentro, encabezado por la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), Paula Estévez, y el enviado de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), Jeffrey Goettman, tuvo como objetivo definir una hoja de ruta para prolongar las tratativas técnicas y políticas durante las próximas semanas.

Tras el término de las reuniones en dependencias de la Cancillería, el equipo norteamericano destacó la estrecha relación entre ambas naciones y ratificó el compromiso mutuo para impulsar avances en temas prioritarios, incorporando dentro del debate sectores estratégicos como los minerales críticos.

Postura de los gremios exportadores

Desde los sectores productivos nacionales afectados por las medidas arancelarias, el presidente de Frutas de Chile, Iván Marambio, señaló que las gestiones bilaterales fueron "un buen indicio para seguir avanzando en la ampliación de la lista de productos excluidos de los aranceles, que en el caso de la fruticultura contempla actualmente a las naranjas, paltas y kiwis".

"Este es un proceso de negociación bilateral que sigue abierto y que requiere continuar siendo abordado por las autoridades del más alto nivel", destacó el dirigente.

Desde el sector frutícola valoraron las tratativas, señalando que "es un buen indicio para seguir avanzando en la ampliación de la lista de productos excluidos de los aranceles". (FOTO: ATON)

El presidente de la Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas (Asimet), Fernando García, indicó que en su sector esperan "que las negociaciones entre Chile y Estados Unidos permitan avanzar hacia una relación comercial basada en reglas claras, permanentes y recíprocas, que entreguen certezas y permitan tomar decisiones de inversión de largo plazo".

Balance de Cancillería y cuestionamientos en el Congreso

Desde el Ejecutivo, la subsecretaria Estévez realizó un balance constructivo tras los primeros acercamientos, afirmando que seguirán "trabajando de manera constructiva tanto en el plano político como técnico para identificar espacios que permitan avanzar hacia soluciones mutuamente beneficiosas".

No obstante, el desarrollo de las tratativas no estuvo exento de críticas en el ámbito político. El diputado socialista Nelson Venegas, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, cuestionó que el canciller Francisco Pérez Mackenna se encuentre de gira oficial por Asia en paralelo a estas reuniones en Santiago.

"Quizás el principal problema que podamos tener de aquí en adelante en términos económicos sea el tema arancelario. Ya hay varios gremios que están dando señales de alerta respecto de lo que está ocurriendo y, sin embargo, cuando se trata este tema no está el canciller. Entonces, ese es el momento en que uno se pregunta cuál es el rol que desempeña el canciller en este gobierno", arremetió el parlamentario.

"Esta situación es de la máxima complejidad y, obviamente, si hoy los resultados no salen favorables para Chile, deja en un muy mal pie nuestra capacidad de negociación respecto de lo que son nuestros tratados", añadió.

Frente a estos cuestionamientos, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores informaron que durante esta mañana se llevó a cabo una reunión de coordinación vía videoconferencia entre el canciller y los subsecretarios de la cartera, instancia en la que se profundizaron los temas tratados con Goettman y se definieron los pasos a seguir en las negociaciones que continuarán en las próximas semanas.