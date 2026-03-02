Partido del ascenso español se suspendió por la muerte de un hincha de 82 de años

El encuentro entre Sporting de Gijón y Deportivo Leganés, en la octava fecha de la Segunda División española, fue suspendido tras el fallecimiento de un fanático en las gradas del Estadio El Molinón.

El partido se detuvo a los tres minutos por una emergencia médica en el sector sur del estadio, específicamente en uno de los accesos hacia la zona de las gradas.

Un aficionado local de 82 años sufrió un desvanecimiento. La asistencia médica de urgencia procedió en el lugar, pero posteriormente se informó su deceso.

Los futbolistas se retiraron a vestuarios tras 15 minutos sobre el césped y pasada media hora se anunció la suspensión oficial del encuentro, que se retomará este lunes 2 de marzo.

"Lamentamos el fallecimiento de C. R. G., de 82 años de edad, en el inicio del partido de esta tarde en El Molinón. Abonado del Club desde hace 40 años. Hoy estamos todos muy tristes. Descanse en paz. Nuestro apoyo y cariño para su familia y seres queridos", señaló Sporting de Gijón en un comunicado.