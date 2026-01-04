Pellegrini criticó a su equipo tras goleada de Real Madrid: Da bronca

El técnico chileno Manuel Pellegrini no ocultó su frustración luego de que Betis cayó inapelablemente por 5-1 ante Real Madrid este domingo. El Ingeniero reconoció que el resultado golpeó fuerte al plantel, pero hizo hincapié en los errores propios que facilitaron la tarea del elenco "merengue".

"Duele muchísimo esta derrota y hay que borrarla lo antes posible. Seguimos a poca distancia del quinto lugar y vigentes en todas las competiciones", declaró el estratega en rueda de prensa, intentando dar vuelta la página rápidamente.

Sin embargo, el análisis del DT fue crítico, especialmente en la faceta defensiva. "Lo que me da más bronca es haber recibido dos goles de balón detenido. Los pueden hacer, pero no cabeceando solos. Eso desequilibra todo", aseguró Pellegrini, visiblemente molesto por las licencias otorgadas en el área propia.

Sobre el trámite del compromiso, el chileno explicó que "ellos empezaron mejor los 20 minutos, pero en el segundo tiempo los superamos en juego aunque no en el marcador". Además, lamentó que "con sus dos goles se acabó el partido", recordando que es la segunda vez en la temporada que sufren cinco tantos en contra, tras lo vivido ante FC Barcelona.

"Positivo no me llevo nada. El equipo tiene la personalidad de ir a buscar los partidos, eso sí. Jugando de igual a igual que Real Madrid te supere está dentro de la lógica, es normal; pero me da lástima haber regalado dos córners a balón detenido y nuestros córners acabaron en las manos de Thibaut Courtois", complementó.

Finalmente, Pellegrini tuvo palabras de elogio para el argentino Giovanni Lo Celso, quien sumó minutos en el complemento. "Entró muy bien, con buena dinámica ofensiva, metiendo buenos pases de peligro y teniendo un palo. Me alegro mucho de los 45 minutos que hizo", cerró.