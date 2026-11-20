El plantel de Real Betis manifestó su respaldo al volante argentino Giovani Lo Celso, quien perdió protagonismo bajo la dirección de Manuel Pellegrini, en medio de versiones sobre un desencuentro entre ambos.

La situación cobró relevancia en la antesala del clásico de este sábado frente a Sevilla, después de que el técnico chileno dejó al mediocampista fuera de una convocatoria por decisión técnica.

Según informó el medio español Estadio Deportivo, el argentino mantiene el apoyo de sus compañeros pese a su escasa participación. El defensor Valentín Gómez aseguró que "yo a él lo veo bien, lo veo contento, a gusto en el club" y agregó que "todos jugamos a veces un poquito menos de lo que nos gustaría, un poquito más, pero lo importante es que él está bien y sabemos lo importante que es para nosotros", declaró a El Correo de Andalucía.

El origen de la controversia se remonta al encuentro frente a Borussia Dortmund por la Liga de Campeones. De acuerdo con el periodista Andrés Ocaña, de Cadena COPE, Lo Celso realizó ejercicios de calentamiento durante el partido, pero Pellegrini optó por utilizar a Nelson Deossa como mediapunta ante las ausencias de Isco y Pablo Fornals.

Tras comprobar que no iba a ingresar, el argentino se retiró al vestuario antes del pitazo final, un gesto que provocó el malestar del entrenador, siempre fiel a la versión periodística.

La situación se agravó cuando Lo Celso, que tampoco había sumado minutos frente a Málaga, quedó fuera de la convocatoria contra Elche. Sin embargo, Pellegrini descartó públicamente un conflicto personal. "Estoy sin ningún tipo de problemas con Gio", afirmó el chileno, quien atribuyó su decisión al rendimiento observado en los entrenamientos y a la competencia interna por un lugar en el equipo.

Pese a su pérdida de protagonismo, Lo Celso volvió a jugar como titular y disputó 76 minutos en el triunfo 3-2 ante Navalcarnero por la Copa del Rey. Además, la prensa española aseguró que el futbolista y la dirigencia comparten la intención de mantener su vínculo al menos hasta el final de la temporada, salvo que llegue una oferta importante.

Su próxima oportunidad será este sábado 21 de noviembre, cuando Betis visite a Sevilla a las 14:30 horas de Chile en el Estadio "Ramón Sánchez-Pizjuán".