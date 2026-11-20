El ministro de Estado para Asuntos Exteriores de Japón, Iwao Horii, destacó la cooperación con Chile en el ámbito de los minerales, durante un encuentro para inversores junto con el Presidente José Antonio Kast, quien realiza una gira por Asia, en el marco de la cumbre APEC en la ciudad china de Shenzhen.

"Los proyectos que emplean tecnología de comunicación de próxima generación proveniente de Japón en el ámbito de la minería avanzan en Chile, un importante proveedor de recursos minerales clave, como el cobre y el litio", dijo la autoridad, según un comunicado de su ministerio.

Horii defendió además la importancia de colaborar con Santiago, para reforzar las cadenas de suministro, y valoró las inversiones japonesas en Chile en ámbitos como la minería, la energía renovable o la acuicultura.

Kast aterrizó el jueves en Tokio como última parada de su gira asiática para reunirse con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, con una agenda que tiene como ejes defensa y gestión de crisis.

Además, en medio de la visita el canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, firmó un memorando de cooperación sobre consultas políticas con el embajador japonés en Chile, Kenko Sone.