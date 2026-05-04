Pellegrini se llenó de elogios en la prensa tras victoria del Betis sobre Oviedo

Real Betis festejó el domingo un contundente triunfo por 3-0 sobre Real Oviedo, colista de La Liga, resultado que le permitió al elenco verdiblanco consolidarse en el quinto puesto y le valió varios elogios al técnico bético Manuel Pellegrini.

ABC Sevilla, por ejemplo, destacó que el chileno "por enésima vez levanta al Betis. 7 de 9 para amarrar la quinta plaza tras el fiasco europeo. Equipo agresivo arriba y con las ideas claras".

Por su parte, El Correo de Andalucía, calificó al "Ingeniero" con nota ocho, argumentando que "apostó por el once de gala, repartió minutos en la segunda mitad a jugadores menos habituales y volvió a ganar en casa en Liga tres meses después. Cada día más cerca del quinto puesto".

Estadio Deportivo, en tanto, evaluó al criollo con un siete y valoró que utilizó una alineación "con una clara vocación ofensiva y protagonismo para los 'jugones', y supo retocar sobre la marcha el planteamiento ante la elevada presión del Oviedo. Ya en la segunda parte, con el partido resuelto, dio descanso con acierto a algunos de los futbolistas más importantes".

El portal partidario Betis Web se sumó a las loas. "Nada que reprocharle al Ingeniero hoy. El equipo se ha impuesto con un marcador abultado que nunca ha corrido peligro serio. Tan solo un arranque de partido algo dubitativo que se ha resuelto a base de individualidades, calidad y contras letales. Había que ganar y se ganó", afirmó.