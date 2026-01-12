Pellegrini tiene dos sensibles bajas confirmadas en Betis

El inicio de semana trajo pésimas noticias para Manuel Pellegrini en España. Real Betis anunció este lunes que tanto el delantero colombiano Juan Camilo "Cucho" Hernández como el lateral hispanodominicano Junior Firpo sufrieron lesiones musculares que los mantendrán alejados de los terrenos de juego por varias semanas.

La situación más preocupante para el Ingeniero es la de su máximo artillero. Las pruebas médicas confirmaron que Hernández, quien acumula 10 tantos en la temporada, padece una "lesión miofascial posterolateral del recto anterior izquierdo". Esta dolencia se produjo en el cierre del duelo disputado el sábado en el Estadio "Carlos Tartiere" ante Oviedo.

Aunque el club no especificó plazos exactos, fuentes cercanas a la institución indicaron que el atacante estará fuera de las convocatorias por cerca de un mes. Esto significa que se perderá el crucial duelo de octavos de final de la Copa del Rey ante Elche, además de tres jornadas de La Liga de España y los partidos restantes de la fase grupal de la Europa League.

Por su parte, Junior Firpo presentó una "lesión miofascial del isquiotibial izquierdo". Ambos jugadores iniciaron sus procesos de recuperación y su retorno dependerá de la evolución clínica, según detalló el comunicado oficial de la escuadra sevillana.

Estas ausencias agudizan el complejo escenario de plantilla que administra Pellegrini. El técnico nacional ya contaba con las bajas de los marroquíes Sofyan Amrabat y Abde Ezzalzouli (en Copa de África), además de la lesión del capitán Isco Alarcón, quien no volverá hasta febrero.