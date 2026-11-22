La prensa española lanzó durísimas críticas a Manuel Pellegrini, director técnico de Real Betis, luego de que sus pupilos no fueran capaces de sostener la ventaja y terminaran firmando un amargo empate 1-1 ante Sevilla, en una nueva edición del derbi andaluz.

A juicio de El Desmarque, los clásicos siguen siendo materia pendiente para el chileno. "Otra vez con un equipo aparentemente superior y bloqueado por el planteamiento del entrenador rival, sin recursos para mejorar a través de los cambios y sin la intensidad -ni la clarividencia de juego- que este tipo de duelos requieren", cuestionaron en la publicación.

En esa misma línea, El Correo de Andalucía expuso que "el Betis no supo jugar el derbi. Salió dormido, desubicado y a merced de un Sevilla que le perdonó en el primer tiempo. Se puso por delante y no supo guardar la renta tras ceder mucho terreno en los minutos finales".

"Los cambios no influyeron para virar el partido y llevarlo a su terreno. Superado totalmente. Tener un delantero centro y salir sin él no se entiende hasta que salta y demuestra que no iba con él el partido", complementó el citado medio en su evaluación del estratego.

Por su parte, el portal Betis Web indicó que el "Ingeniero" erró en su planteamiento, argumentando que "la disposición general del equipo ha sido muy pobre, la elección de varios titulares, evidentemente errónea, y la gestión de los cambios, mejorable. De hecho, en un partido con un rival asediando, Pellegrini solo ha hecho tres sustituciones y desperdiciado otras dos, cuando hacía falta mucho aire".

Al mismo tiempo, remarcaron que "el punto final es engañoso: Un derbi hay que plantearlo de otra forma y, cuando se te pone de cara, aprovecharlo y no echar al equipo atrás, porque puede acabar pasando lo que ha pasado".

Solo Estadio Deportivo fue benevolente con el entrenador verdiblanco. "El técnico chileno no arriesgó con la alineación más allá de apostar por Ruibal en la primera mitad. Salió sin un delantero centro puro al Gran Derbi. El plan de partido le salió a las mil maravillas. Supo sufrir, aprovechó lo poco que tuvo y su equipo se plantó bien sobre el Pizjuán para ganar el Derbi. Todo esto se fue por la borda debido al grosero error de su portero en el minuto 90".