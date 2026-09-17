Prensa española destacó el alza de Gabriel Suazo tras triunfo de Sevilla: "Está creciendo"

El seleccionado nacional Gabriel Suazo sumó importantes bonos en España luego de ser pieza clave en la victoria de Sevilla frente a Deportivo La Coruña, actuación que le valió una serie de elogios por parte de la prensa deportiva local tras semanas complejas.

A diferencia de compromisos anteriores donde fue blanco de críticas, el formado en Colo Colo recibió positivas evaluaciones. El portal El Desmarque lo calificó con una nota 7, señalando: "Hoy sí que estuvo bien, incluso cuando 'la mole' Adama le retaba en físico con menos minutos en sus piernas. Creciendo el chileno".

Misma calificación le otorgó El Correo de Andalucía, medio que justificó su puntaje en base a los números del carrilero zurdo: "Ganó todas las entradas, recuperó seis veces la posesión y ganó 7 de 9 duelos en el suelo", destacaron.

Por su parte, Estadio Deportivo evaluó al defensor con un 6, remarcando que fue "de menos a más, pero siempre 'enchufado', asumiendo galones y mostrándose tan pragmático como fiable". Con esa misma nota coincidió Sevilla Actualidad, donde apuntaron que "el chileno está cada vez más expeditivo. Estuvo atento al corte y en defensa da más seguridad".

Finalmente, el diario ABC Sevilla cerró el respaldo de los medios andaluces asegurando que "el chileno se va entonando y está mucho más fiable que en las primeras jornadas, en sintonía con sus compañeros".