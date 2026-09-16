Próximo rival de Pellegrini llenó de elogios al chileno: Los resultados le avalan

José Bordalás, entrenador de Getafe, expresó este miércoles su admiración por el chileno Manuel Pellegrini, técnico de su próximo rival, Real Betis, en el encuentro de la sexta jornada de La Liga de España.

"Los resultados le avalan y lo vemos. No solamente en la Liga, que están arriba. Es un equipo y un club que ha crecido mucho en las últimas temporadas, que se refuerzan año tras año, tienen alternativas en todas las posiciones y han hecho un buen inicio también en Champions", afirmó en la rueda de prensa previa al encuentro que disputarán este jueves en Sevilla.

Bordalás reiteró que "le avalan los resultados y su juego" y agregó que se tratará de "un partido tremendamente difícil puesto que es un equipo con un potencial enorme".

"Tiene una de las mejores plantillas, no sólo del fútbol español, sino de Europa", afirmó el técnico del conjunto azulón.

En otro orden de cosas, Bordalaás resaltó la abundancia de recursos del Betis, mientras que su equipo todavía trata de encajar las piezas de una plantilla muy renovada y sin jugadores en posiciones específicas.

"Tenemos que ir ajustando piezas. Todos sabéis que somos el único equipo del fútbol profesional que no tiene extremos y entonces tienen que jugar algunos jugadores en esa posición. En algún partido le ha tocado a (el uruguayo Martín) Satriano o el tramo final del último partido, con doble lateral. Intentamos adaptar las piezas que tenemos. Salieron muchos jugadores, llegaron muchos nuevos que necesitan un periodo de adaptación. El equipo está en construcción", explicó.

El duelo se jugará este jueves 17 desde las 14:00 horas.