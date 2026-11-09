Raúl fue anunciado como flamante DT de Real Oviedo

Real Oviedo, club de la Segunda División del fútbol español y propiedad del grupo Pachuca, alcanzó un acuerdo para la contratación del legendario exdelantero de Real Madrid y de la selección española, Raúl González Blanco como nuevo entrenador del primer equipo hasta junio de 2028.

Raúl González, de 49 años, desarrolló la mayor parte de su carrera como futbolista en Real Madrid y colgó las botas en 2015 tras jugar también en Schalke 04, Al-Sadd Sports Club y New York Cosmos.

Como entrenador, el madrileño inició su andadura en el fútbol formativo de Real Madrid, al que llegó en 2018 para entrenar al Cadete B y al Juvenil B.

Posteriormente, en 2020, entrenó al Juvenil A, equipo con el que ganó la Liga de Campeones Juvenil.

Tras este éxito fue el primer entrenador del RM Castilla durante seis temporadas.