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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española

Real Betis recibe a Elche en un duelo clave por la liga española

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Manuel Pellegrini se enfrenta a Lucas Cepeda en La Cartuja.

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Este martes Real Betis, equipo que dirige el chileno Manuel Pellegrini, se enfrenta a Elche, donde milita Lucas Cepeda, en un duelo clave por la fecha 36 de la liga española.

Sigue el duelo en vivo y online:

- Real Betis 1-1 Elche, segundo tiempo. Estadio La Cartuja. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

1-0: 8'; Cucho Hernández (BET), 1-1: 41'; Héctor Fort (ELC)

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