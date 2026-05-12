Real Betis recibe a Elche en un duelo clave por la liga española

Este martes Real Betis, equipo que dirige el chileno Manuel Pellegrini, se enfrenta a Elche, donde milita Lucas Cepeda, en un duelo clave por la fecha 36 de la liga española.

Sigue el duelo en vivo y online:

- Real Betis 1-1 Elche, segundo tiempo. Estadio La Cartuja. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

1-0: 8'; Cucho Hernández (BET), 1-1: 41'; Héctor Fort (ELC)