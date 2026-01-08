Real Madrid ganó el derbi a Atlético y jugará con Barcelona la final de la Supercopa de España

Real Madrid ganó por 2-1 el derbi a Atlético de Madrid en Yeda, Arabia Saudita, y enfrentará a FC Barcelona en la final de la Supercopa de España.

La apertura de la cuenta fue del uruguayo Federico Valverde (2') mediante un golazo de tiro libre apenas comenzaba el partido. El segundo gol para el conjunto de los blancos lo anotó el delantero brasileño Rodrygo (55') con una asistencia de Valverde, quien fue elegido jugador del partido.

Para el conjunto de los "colchoneros" descontó el noruego Alexander Sørloth (58').

La final de la Supercopa de España se disputará el próximo domingo 11 de enero en el estadio Rey Abdullah de Yeda.