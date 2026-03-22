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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española

Real Madrid ganó el derbi ante Atlético de Madrid con un doblete de Vinícius Junior

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El conjunto "merengue" se impuso por 3-2 en un encuentro disputado en la capital de España.

Real Madrid ganó el derbi ante Atlético de Madrid con un doblete de Vinícius Junior
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Real Madrid venció por 3-2 a Atlético de Madrid este domingo en una nueva edición del derbi de la capital de España. El delantero brasileño Vinícius Junior resultó la figura del compromiso al anotar dos goles para el cuadro local, mientras que el mediocampista uruguayo Federico Valverde también fue protagonista con un gol y una tarjeta roja.

El atacante nigeriano Ademola Lookman abrió el marcador para el elenco visitante a los 33 minutos, pero la reacción de Real Madrid llegó en el complemento con las conquistas de Vinícius Junior a los 52 y 72 minutos, sumado al tanto de  Valverde a los 55.

El defensor argentino Nahuel Molina marcó el segundo descuento para los "colchoneros"

La jornada terminó con complicaciones para el equipo vencedor, debido a que el volante uruguayo Federico Valverde recibió la tarjeta roja directa a los 77 minutos tras una fuerte infracción sobre un rival.

Pese a contar con un hombre menos en el tramo final, Real Madrid sostuvo la ventaja en el Estadio "Santiago Bernabéu" y se quedó con la victoria en el clásico ante Atlético de Madrid, consolidando su posición en la parte alta de la tabla de posiciones.

Los "merengues" marchan a cuatro puntos del líder, FC Barcelona.

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