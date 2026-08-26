Real Madrid goleó a Real Sociedad con triplete de Mbappé y tomó el liderato en España

Real Madrid goleó por 4-1 a Real Sociedad este miércoles en el "Santiago Bernabéu", con un triplete del francés Kylian Mbappé, y tomó el liderato en La Liga de España.

El cuadro merengue tenía este partido pendiente de la primera fecha y sacó adelante la tarea gracias a sus principales figuras: Mbappé, Jude Bellingham (con dos asistencias) y Vinicius Junior (gol y asistencia).

Además, fue un partido especial para José Mourinho. El técnico portugués volvió a pisar la cancha del "Bernabéu" como entrenador de los blancos después de 13 años y celebró la actuación de sus dirigidos.

La apertura de la cuenta fue en el minuto 40, con un disparo de Mbappé dentro del área, tras habilitación de Federico Valverde; sin embargo, los vascos lo igualaron con anotación de Luka Sucic antes del final del primer tiempo (44').

En la segunda parte, Mbappé volvió a aparecer y con la primera asistencia de Bellingham, tras gran jugada colectiva, firmó el 2-1 parcial (60').

El tercer también se generó en los pies de Bellingham, aunque fue el turno del brasileño Vinicius para mostrar su habilidad y estirar la diferencia en el tablero (68').

Finalmente, Vinicius y Mbappé se juntaron y el crack francés selló su triplete para completar la goleada del Madrid (80').

En el tiempo agregado, los madridistas tuvieron el quinto gol, anotado por Brahim Díaz, pero fue anulado por un fuera de juego detectado por el VAR.

Con el resultado, Real Madrid quedó con seis unidades en el tope de la tabla, superando a Sevilla y Real Betis, que también tienen el mismi puntaje, pero con peor diferencia de gol; Real Sociedad, en cambio, está colista, con dos derrotas.

En la próxima fecha, Real Sociedad recibirá a Espanyol en San Sebastián y Real Madrid hará lo propio ante Málaga.