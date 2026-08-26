UFRO abre sumario por muerte de estudiante durante actividad de rafting

La Universidad de La Frontera (UFRO) anunció la apertura de un sumario administrativo y una auditoría interna tras la muerte de un estudiante de 34 años durante una actividad lectiva de rafting desarrollada este miércoles en el río Liucura, en la comuna de Pucón, Región de La Araucanía.

La víctima cursaba la carrera de Técnico Guía de Turismo Aventura y participaba en una delegación integrada por 14 estudiantes y cuatro profesores. Según informó la universidad, otros tres alumnos resultaron lesionados y fueron trasladados al Hospital San Francisco de Pucón.

El accidente ocurrió a unos 14 kilómetros de la ciudad, cuando el estudiante cayó de la balsa durante el descenso y fue arrastrado por la corriente. Equipos del SAMU, Bomberos, el GOPE de Carabineros y la Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres participaron en el operativo de búsqueda y rescate.

Sumario y auditoría interna

En un comunicado, la UFRO expresó sus condolencias a la familia, compañeros y docentes del estudiante, y aseguró que dispuso medidas de acompañamiento para las personas afectadas.

Asimismo, anunció que instruirá "un sumario administrativo y una auditoría interna, con el propósito de esclarecer las circunstancias de lo ocurrido y revisar los procedimientos y protocolos aplicados en el desarrollo de la actividad".

La institución añadió que se encuentra recabando antecedentes y que colaborará con las autoridades encargadas de investigar el accidente.

Por instrucción del Ministerio Público, el procedimiento quedó a cargo de personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros y del Servicio Médico Legal (SML). También se ordenó tomar declaración a los testigos del hecho.