Real Madrid le propinó una dura paliza al Betis de Pellegrini

Real Betis de Manuel Pellegrini sufrió una dura goleada 5-1 este domingo ante Real Madrid en el Estadio "Santiago Bernabéu", en un duelocorrespondiente a la fecha 18 de La Liga.

El canterano Gonzalo García (20', 50', 82') lideró con un triplete espectacular al cuadro "merengue", mientras que sus compañeros Raúl Asencio (56') y Fran García (90+3') completaron la goleada. Cucho Hernández (66') anotó el descuento de honor para el equipo del chileno.

Con este resultado, el equipo de Manuel Pellegrini se mantiene en la sexta posición de la tabla con 28 puntos, mientras que los capitalinos alcanzan los 45 y siguen a cuatro unidades del líder FC Barcelona.

El siguiente encuentro de Real Betis será nuevamente como visitante ante Real Oviedo el sábado 17 de enero a las 10:00 horas (13:00 GMT); por su parte Real Madrid se medirá como forastero ante Atlético de Madrid por las semifinales de la Supercopa de España, el jueves 8 de enero a las 16:00 horas (19:00 GMT).