Real Madrid sufrió otro importante traspié con un empate de local ante Girona
Por segunda jornada consecutiva, FC Barcelona tiene la opción de alejarse en la cima.
Por segunda jornada consecutiva, FC Barcelona tiene la opción de alejarse en la cima.
La fecha 31 de la liga española se inauguró con la igualdad 1-1 entre Real Madrid y Girona en el Estadio "Santiago Bernabéu", que significó otro revés "merengue" que puede ser decisivo en la definición del título.
La escuadra blanca venía de una derrota que le permitió a FC Barcelona aumentar su ventaja como puntero, por lo que era imperioso retomar el tranco y no ceder más puntos vitales en la recta final del campeonato.
El equipo de Alvaro Arbeloa dominó en cuanto a generación de ataque y logró abrir el marcador con un golazo de Federico Valverde desde fuera del área al minuto 51.
Sin embargo, la alegría no duró demasiado, pues a los 62' Thomas Lemar igualó para los catalanes, mediante un genial disparo sobre la medialuna del área.
Con este resultado, Real Madrid se quedó con 70 puntos, a seis de un Barcelona que tiene la opción de alejarse aún más si gana el derbi contra Espanyol, en el Camp Nou, este sábado 11 de abril a las 12:30 horas de Chile (16:30 GMT).
Por otra parte, en el aspecto extrafutbolístico, este partido abrió la llamada "jornada retro" de La Liga, con casi todos los equipos de Primera y Segunda División utilizando camisetas con diseños inspirados en el pasado, así como el regreso conmemorativo del viejo logo de la LFP, un balón especial y un paquete gráfico ad hoc para las transmisiones televisivas.
Cabe recordar que Real Madrid es uno de los pocos elencos que no se sumó a esta iniciativa, por lo que jugó con su uniforme normal de la presente campaña 2025/26.