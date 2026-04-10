Real Madrid sufrió otro importante traspié con un empate de local ante Girona

La fecha 31 de la liga española se inauguró con la igualdad 1-1 entre Real Madrid y Girona en el Estadio "Santiago Bernabéu", que significó otro revés "merengue" que puede ser decisivo en la definición del título.

La escuadra blanca venía de una derrota que le permitió a FC Barcelona aumentar su ventaja como puntero, por lo que era imperioso retomar el tranco y no ceder más puntos vitales en la recta final del campeonato.

El equipo de Alvaro Arbeloa dominó en cuanto a generación de ataque y logró abrir el marcador con un golazo de Federico Valverde desde fuera del área al minuto 51.

Sin embargo, la alegría no duró demasiado, pues a los 62' Thomas Lemar igualó para los catalanes, mediante un genial disparo sobre la medialuna del área.

Con este resultado, Real Madrid se quedó con 70 puntos, a seis de un Barcelona que tiene la opción de alejarse aún más si gana el derbi contra Espanyol, en el Camp Nou, este sábado 11 de abril a las 12:30 horas de Chile (16:30 GMT).

Por otra parte, en el aspecto extrafutbolístico, este partido abrió la llamada "jornada retro" de La Liga, con casi todos los equipos de Primera y Segunda División utilizando camisetas con diseños inspirados en el pasado, así como el regreso conmemorativo del viejo logo de la LFP, un balón especial y un paquete gráfico ad hoc para las transmisiones televisivas.

Cabe recordar que Real Madrid es uno de los pocos elencos que no se sumó a esta iniciativa, por lo que jugó con su uniforme normal de la presente campaña 2025/26.