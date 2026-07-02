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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española

Santi Cazorla anunció su retiro del fútbol profesional

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El español fue pupilo de Manuel Pellegrini y compañero de Alexis Sánchez.

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Santi Cazorla, capitán y símbolo de Real Oviedo y leyenda del fútbol español, anunció este jueves su retiro a los 41 años tras más de dos décadas de carrera en el fútbol profesional.

El mediocampista, bicampeón de Europa con la selección española, aseguró en un video de despedida que "ahora, cuando todo se acaba, cuando las botas se cuelgan y el ruido se convierte en silencio, todo encaja", porque el final del jugador "no estaba en cualquier sitio, estaba en casa".

La temporada pasada, con Real Oviedo en primera división después de ser clave en el ascenso un año antes, Santi Cazorla disputó 28 partidos, 6 de ellos como titular; siguió siendo importante para Veljko Paunovic y después fue indiscutible para Luis Carrión, aunque cuando el uruguayo Guillermo Almada asumió el banquillo el capitán perdió mucho protagonismo.

Cazorla comenzó su carrera en Villarreal, donde estuvo bajo el mando de Manuel Pellegrini, para luego jugar en Recreativo de Huelva y Málaga, donde también fue pupilo del chileno.

Luego pasó a Arsenal, club donde compartió cancha con Alexis Sánchez, con quien eran muy cercano.

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