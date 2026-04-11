Sevilla de Alexis y Suazo derribó a Atlético de Madrid y dio un vital respiro en la zona baja

Sevilla, de los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, dio un gran golpe y venció por 2-1 a Atlético de Madrid por la fecha 31 de la liga española, resultado que permitió a los andaluces respirar en la pelea por evitar el descenso.

Ambos jugadores nacionales iniciaron como suplentes, viendo desde la banca todos los goles del encuentro.

A los 10 minutos de juego Akor Adams adelantó a los sevillanos con un penal, pero Javier Boñar puso el empate "colchonero" en los 35'.

Sin embargo, el capitán Nemanja Gudelj hizo estallar al "Ramón Sánchez Pijzuán con un cabezazo a los 45+2' que terminaría sellando el resultado definitivo.

En cuanto a los chilenos, Alexis Sánchez entró a los 79' en lugar de Rubén Vargas y Gabriel Suazo jugó tres minutos, al reemplazar a Juanlu Sánchez en los 90+4'.

Gracias a esta conquista, Sevilla llegó a 34 unidades y aseguró mantenerse fuera de la zona de peligro en la tabla, aunque Mallorca aún puede ponerse a solo un punto y desplazar al Elche de Lucas Cepeda (32) si vence a Rayo Vallecano.

Respecto al "Atleti", está asentado en zona de Champions con 12 puntos de distancia con Real Betis, que tiene la opción de acortar distancia este domingo ante Osasuna.