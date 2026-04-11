Sevilla de Alexis y Suazo derribó a Atlético de Madrid y dio un vital respiro en la zona baja
Los chilenos ingresaron en los últimos minutos de juego.
Los chilenos ingresaron en los últimos minutos de juego.
Sevilla, de los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, dio un gran golpe y venció por 2-1 a Atlético de Madrid por la fecha 31 de la liga española, resultado que permitió a los andaluces respirar en la pelea por evitar el descenso.
Ambos jugadores nacionales iniciaron como suplentes, viendo desde la banca todos los goles del encuentro.
A los 10 minutos de juego Akor Adams adelantó a los sevillanos con un penal, pero Javier Boñar puso el empate "colchonero" en los 35'.
Sin embargo, el capitán Nemanja Gudelj hizo estallar al "Ramón Sánchez Pijzuán con un cabezazo a los 45+2' que terminaría sellando el resultado definitivo.
En cuanto a los chilenos, Alexis Sánchez entró a los 79' en lugar de Rubén Vargas y Gabriel Suazo jugó tres minutos, al reemplazar a Juanlu Sánchez en los 90+4'.
Gracias a esta conquista, Sevilla llegó a 34 unidades y aseguró mantenerse fuera de la zona de peligro en la tabla, aunque Mallorca aún puede ponerse a solo un punto y desplazar al Elche de Lucas Cepeda (32) si vence a Rayo Vallecano.
Respecto al "Atleti", está asentado en zona de Champions con 12 puntos de distancia con Real Betis, que tiene la opción de acortar distancia este domingo ante Osasuna.