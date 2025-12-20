Sevilla de Alexis y Suazo tropezó ante un Real Madrid que sigue bajo dudas

En el marco de la fecha 17 de la liga española, el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo luchó, pero lamentó un 2-0 frente a Real Madrid, que pese a no convencer se mantiene en la lucha por el liderato.

Los "merengues" abrieron la cuenta al minuto 38 gracias a un cabezazo de Jude Bellingham tras un centro de tiro libre.

Más allá de algunos tropiezos en la cancha, Sánchez comandó los intentos de un cuadro andaluz que perdonó en ofensiva. Suazo también trató de romper por la banda izquierda.

El tocopillano estuvo a punto de igualar antes del descanso con un golazo, pero su chilena terminó en el techo del arco.

La segunda mitad arrancó con un vistoso ida y vuelta que incluyó varias atajadas de Thibaut Courtois para evitar la igualdad forastera: El belga le negó el gol a Alexis e Isaac Romero, receptor de buenos pases filtrados del nacional.

Odysseas Vlachodimos, arquero de Sevilla, también fue factor importante con sus intervenciones, especialmente ante un ajustado remate de Rodrygo que buscaba el ángulo.

Gabriel Suazo fue reemplazado al minuto 60. Poco después, a los 68', Marcao fue expulsado en Sevilla al recibir su segunda amarilla por una falta evitable en el mediocampo.

El hombre menos para los de Matías Almeyda puso punto final al intenso intercambio que ambos equipos sostenían. De todas formas, Sevilla intentó empujar cuando tuvo la oportunidad.

Los hinchas "merengues" no quedaron satisfechos por la actuación del equipo y hasta pifiaron a Xabi Alonso cuando reemplazó a Vinícius. Real Madrid puso la lápida a los 86' con un penal de Kylian Mbappé, que de paso igualó un récord de Cristiano Ronaldo.

De esta manera, Real Madrid quedó a un punto del líder Barcelona (43 unidades), que este domingo 21 de diciembre enfrenta al tercero de la tabla: Villarreal (35).

Sevilla, en tanto, volvió a conocer la derrota en una irregular campaña que de momento lo tiene noveno con 20 puntos, a cinco de la zona de copas europeas cerrada por el Real Betis de Manuel Pellegrini, que este fin de semana debe medirse con Getafe.