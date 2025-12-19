Sevilla de Sánchez y Suazo tendrá un duro desafío ante Real Madrid por La Liga
Ambos chilenos entraron en la nómina del DT Matías Almeyda.
Ambos chilenos entraron en la nómina del DT Matías Almeyda.
Sevilla, con Alexis Sánchez y Gabriel Suazo entre sus alternativas, tendrá un duro desafío ante Real Madrid este sábado en el "Santiago Bernabéu", desde las 17:00 horas (20:00 GMT), por la jornada 17 de La Liga de España.
El elenco de los chilenos llega al compromiso luego de sufrir una lamentable caída por 1-0 ante Alavés por la tercera ronda de la Copa del Rey.
El equipo andaluz está golpeado por la eliminación, y afronta el partido con gran presión, considerando que hace 17 años que no logra ganar los tres puntos en el recinto madridista.
Sánchez y Suazo fueron citados por Matías Almeyda para el duelo, pero según lo trabajado por el argentino, ambos jugadores irán a la banca.
La oncena sevillana será con Odisseas Vlachodimos; Fabio Cardoso, Nemanja Gudelj, Andrés Castrín; José Carmona, Lucien Agoumé, Batista Mendy, Joaquín Martínez, Djibril Sow; Isaac Romero y Peque Fernández.
Por el otro lado, los "merengues" sumaron una sufrida victoria por 3-2 ante Talavera en la Copa del Rey y en la jornada anterior de La Liga se impusieron por 2-1 a Alavés.
La formación que trabajó Xabi Alonso para el duelo es con Thibaut Courtois; Raúl Asencio, Dean Huijsen, Antonio Rudiger, Francisco García; Arda Guler, Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni; Rodrygo, Vinicius Jr. y Kylian Mbappé.
El duelo, que será dirigido por Antonio Muñíz, está pactado para el sábado 20 de diciembre a las 17:00 horas (20:00 GMT) y podrás verlo por las pantallas de DSports y en streaming por DGO.
Además, todos los detalles estarán disponibles en la cobertura del Marcador Virtual de Cooperativa.cl y la transmisión de Cooperativa Deportes.