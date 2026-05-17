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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española

Sevilla de Suazo y Alexis mantuvo la categoría pese a su derrota con Real Madrid

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El resultado simultáneo de Girona favoreció al equipo de los chilenos.

Sevilla de Suazo y Alexis mantuvo la categoría pese a su derrota con Real Madrid
 EFE
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Los chilenos Gabriel Suazo y Alexis Sánchez tuvieron un sufrido festejo en la penúltima fecha de la Liga de España, pues Sevilla cayó por la mínima ante Real Madrid, pero evitó el descenso gracias a otro resultado en paralelo.

Vinicius Jr. abrió la cuenta en el "Ramón Sánchez-Pizjuán" con un polémico gol al minuto 14 y el marcador no volvió a moverse en Andalucía: En la jugada Kylian Mbappé golpeó con el codo a José Carmona, pero el juez desestimó infracción y validó la conquista.

Alexis Sánchez ingresó desde la banca a los 52' y Suazo terminó el partido como capitán de Sevilla. Los nervios se acrecentaron con el fin del encuentro y la mirada obligada hacia otras canchas.

El alivio llegó al concretarse la derrota de Girona por 1-0 con Atlético de Madrid que salvó definitiamente Sevilla de cara a la jornada final.

Si bien el Elche de Lucas Cepeda ganó, llegó a 42 puntos y Girona quedó con 40 siendo justamente su último rival. Con ese "mata mata" entre ambos, se hizo imposible que Sevilla vuelva a la zona roja.

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