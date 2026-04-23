Sevilla perdió partido clave ante Levante y mantuvo su complicación en la parte baja

Sevilla sufrió una dura derrota por 2-0 ante Levante en una nueva jornada de la liga española, resultado que lo mantiene complicado en la parte baja de la tabla y sin poder encontrar regularidad en el tramo final de la temporada.

El equipo andaluz tuvo mayor control del balón durante varios pasajes del encuentro, pero volvió a evidenciar problemas en ofensiva. La apertura de la cuenta llegó a los 38 minutos, cuando Iván Romero aprovechó una asistencia de Jon Olasagasti para poner en ventaja al cuadro local, golpeando a un conjunto nervionense que no logró reaccionar antes del descanso.

En el segundo tiempo, el técnico movió el banco e hizo ingresar a Alexis Sánchez por Isaac Romero, a los 73', buscando mayor peso en ataque. Sin embargo, el delantero chileno no logró cambiar el desarrollo del partido ante un rival que se mostró ordenado y cerró bien los espacios. En tanto, Gabriel Suazo se mantuvo en el banco y no sumó minutos en el compromiso.

Con Sánchez en cancha Sevilla tuvo una chance para igualar al ser sancionado un lanzamiento penal por mano en el área, decisión que fue revertida por el árbitro.

Cuando el partido se extinguía, a los 90+4 minutos, nuevamente Iván Romero apareció para sentenciar el encuentro tras una asistencia de Kervin Arriaga, decretando el 2-0 definitivo.

Con este resultado, Sevilla sigue sin levantar en el campeonato y se mantiene en una posición incómoda en la tabla, con 34 puntos en el puesto 17, mientras que Levante sumó tres puntos de oro que le permiten ilusionarse en la recta final del torneo.