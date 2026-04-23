Michael Clark renunció como presidente de Azul Azul

Michael Clark oficializó el fin de su etapa como presidente de Azul Azul, concesionaria que administra a Universidad de Chile, tras publicar este jueves una carta en el sitio oficial del club, donde comunicó su renuncia y repasó en detalle su gestión iniciada en 2021.

"Mi llegada a la presidencia del Club, el año 2021, se produjo en un momento muy complejo para el mundo y para nuestra institución", señaló el dirigente, recordando el contexto de pandemia y una temporada deportiva que terminó con la permanencia en Primera División.

En su balance, Clark destacó avances financieros relevantes: "Pagamos la totalidad de la deuda histórica que el Club mantenía con el Estado. Además, refinanciamos todas las demás deudas que el club tenía a nuestra llegada", junto con subrayar que este proceso permitió "extender en 15 años la concesión del Club, hasta 2052".

Sobre la consolidación institucional, afirmó: "Después de muchos años, nuestro club tuvo un ejercicio anual con números azules, lo que no ha dejado de ocurrir nunca más, transformándonos en una institución financieramente sólida y estable".

En el plano deportivo, recordó: "Nos coronamos campeones de la Copa Chile, después de nueve temporadas sin levantar ese trofeo, clasificamos a la Copa Conmebol Libertadores", además de mencionar campañas internacionales como la llegada a semifinales de la Copa Sudamericana.

También abordó momentos complejos, como los incidentes en Argentina, en el duelo con Independiente: "Pudimos traer de vuelta, sana y salva, a toda nuestra gente y ejercimos acciones en contra de todos aquellos que organizaron ese cobarde hecho".

En su despedida, el dirigente confirmó su salida de manera explícita: "Esta maravillosa experiencia que he tenido desde la Presidencia del Club termina hoy. Junto con la firma de esta carta, he comunicado mi renuncia al cargo de Presidente y Director de Azul Azul S.A.".

Finalmente, dejó un mensaje de cierre: "No tengo dudas de que, bajo la hoja de ruta que hemos escrito junto con el Directorio, los éxitos deportivos no tardarán en ser permanentes", agregando que estará "siempre disponible para aportar en lo que requieran de mí".

En su carta, Michael Clark no solo oficializó su salida, sino que además hizo un repaso año por año de su gestión al frente de Azul Azul, destacando la regularización financiera de la concesionaria, el pago de la deuda histórica con el Estado, la extensión de la concesión hasta 2052 y la proyección de un futuro estadio para Universidad de Chile.

El dirigente también reivindicó los avances deportivos del ciclo, mencionando la obtención de la Copa Chile, la clasificación a la Copa Conmebol Libertadores, la campaña hasta semifinales de la Copa Conmebol Sudamericana y la conformación en 2026 de un plantel con referentes de la llamada Generación Dorada.

En el tramo final del texto, Clark agradeció a directores, trabajadores, cuerpos técnicos, jugadores, jugadoras, juveniles, hinchas y auspiciadores, y además dedicó un reconocimiento a expresidentes de la concesionaria como Federico Valdés, José Yuraszeck, Carlos Heller, José Luis Navarrete y Cristian Aubert.

La salida del dirigente se produce en un momento en que su figura estaba bajo cuestionamientos por el proceso judicial vinculado a Sartor, contexto que añade presión e impacto institucional a una renuncia que fue presentada como el cierre de una etapa en la administración de la concesionaria azul.

Cuestionamientos por proceso judicial

La salida de Michael Clark se produce en medio de cuestionamientos por su vínculo con el proceso judicial que involucra a Sartor, situación que generó presión sobre su continuidad en la dirigencia de Azul Azul.

Lee la carta de Michael Clark

Santiago, 21 de abril de 2026

Queridas amigas y queridos amigos azules:

Mi llegada a la presidencia del Club, el año 2021, se produjo en un momento muy complejo para el mundo y para nuestra institución. Todavía vivíamos los estragos de una pandemia que alteró todas nuestras actividades y cobró las vidas de millones de personas a lo largo y ancho de nuestro planeta. Muchos de nuestros hinchas y cercanos partieron durante esa pandemia. Fue en esa época que me tocó asumir. Además, en medio de una temporada deportiva muy compleja, que finalizó con una remontada contra Unión La Calera que nos permitía mantenernos en Primera. Las Leonas, por su parte, eran campeonas invictas, con un 92,9% de rendimiento y una diferencia de 92 goles a favor.

En 2022 comenzamos a sentar las bases del modelo de gestión que planificamos para el Club Universidad de Chile. Pagamos la totalidad de la deuda histórica que el Club mantenía con el Estado. Además, refinanciamos todas las demás deudas que el Club tenía a nuestra llegada, lo que se logró con la colocación de un bono en el mercado financiero. El pago de nuestra deuda histórica con el Estado significó extender en 15 años la concesión del Club, hasta 2052, una señal de estabilidad y compromiso en el tiempo. Gracias a esto, se logró alivianar notablemente nuestra carga financiera y proyectar un plan de inversión que permitiera construir un Estadio para la U. Ese mismo año 2022 nos teñimos de dolor cuando vimos partir a un ídolo del Club, Leonel Sánchez.

En 2023 logramos el propósito de terminar de tener el Club totalmente en orden, gracias a la gestión de todo el equipo gerencial. Las Leonas alcanzaron los cuartos de final de la Copa Conmebol Libertadores y, después de muchos años, nuestro club tuvo un ejercicio anual con números azules, lo que no ha dejado de ocurrir nunca más, transformándonos en una institución financieramente sólida y estable.

En 2024 era hora de ir por logros deportivos. Se realizó una importante inversión en el plantel profesional y cuerpo técnico. Peleamos el Campeonato Nacional hasta la última jornada y quedamos con un gusto amargo tras la definición, donde sentimos que nos fue arrebatado el campeonato por decisiones arbitrales. Pero nos coronamos campeones de la Copa Chile, después de nueve temporadas sin levantar ese trofeo, clasificamos a la Copa Conmebol Libertadores y se terminó una racha de casi 23 temporadas sin ganarle a uno de nuestros rivales en su estadio. La U volvió a su esencia, con un equipo competitivo y que fue protagonista en todas las canchas donde se presentó.

En 2025 había que consolidar todo lo bueno que estábamos haciendo. La U alcanzó las semifinales de la Copa Conmebol Sudamericana después de noches vibrantes con el Estadio Nacional lleno y notables presentaciones en el extranjero. Uno de los hechos más dolorosos en la historia del Club se vivió en las tribunas durante el partido contra Independiente de Avellaneda jugado en Argentina, donde decenas de nuestros hinchas fueron agredidos salvajemente. Situaciones como esas son las únicas donde los jugadores y cuerpos técnicos no están llamados a ser los protagonistas y somos los dirigentes los convocados a aquello. Pudimos traer de vuelta, sana y salva, a toda nuestra gente y ejercimos acciones en contra de todos aquellos que organizaron ese cobarde hecho. Ese gusto amargo se prolongó al no poder acceder a la final de la Copa Conmebol Sudamericana. En el plano local, fuimos protagonistas todo el año, pero el desgaste nos pasó la cuenta y la histórica campaña de Coquimbo Unido nos desplazó de la lucha por el título local. Con todo, nos quedamos con la Supercopa, convirtiendo en costumbre vencer al rival de turno. En esa ocasión fue por tres goles a cero.

Este 2026 estamos pudiendo ver a un plantel estelar. Hemos logrado reunir a tres jugadores titulares de nuestra “Generación Dorada”, como son Marcelo, Charles y Eduardo. Es un privilegio poder haberlos traído de vuelta a su casa para que compartan vestuario y transmitan su experiencia a los más de 10 canteranos que ya son parte del plantel profesional.

Mi intención y objetivo a cargo de la Presidencia del Club Universidad de Chile, desde mi arribo y hasta hoy, ha sido siempre el mismo: establecer las bases de un modelo institucional que permita potenciar y profesionalizar la estructura administrativa y deportiva, enmarcado en un plan de desarrollo claro y sostenible en el corto, mediano y largo plazo.

Vemos con mucho orgullo que el "Bono Bulla" y nuestro Club lograron clasificación A+ por la prestigiosa agencia de clasificación de riesgo Humphreys. Aparte de ser el instrumento de este tipo mejor calificado dentro de la industria del fútbol, constituye un enorme mérito dentro del mercado financiero y es un reconocimiento objetivo a la gestión seria y confiable del Club. Además, sienta las bases para poder financiar la futura construcción de nuestro Estadio.

Han sido años muy duros de trabajo, en que he tenido alegrías, tristezas y muchas emociones fuertes. Tengo la satisfacción de haberme entregado por entero al club y de haber establecido un plan estratégico que ha ubicado a nuestro Club como una de las instituciones más sólidas del continente.

A veces, hubo que tomar decisiones duras, pero siempre con la convicción de que nos guiábamos por la hoja de ruta que nos permitiría reubicar a la U en el sitial en donde siempre ha debido estar.

En este camino, quiero agradecer -desde lo más profundo de mi corazón- a todos quienes forman parte de nuestro hermoso Club y que me han apoyado durante todos estos años: directores y directivos, colaboradores, cuerpos técnicos, jugadores y jugadoras, juveniles e hinchas.

También agradecer a todos los socios comerciales del Club, quienes creyeron en nosotros y, especialmente a Adidas, quien confió en nuestro proyecto de largo plazo.

Esta maravillosa experiencia que he tenido desde la Presidencia del Club termina hoy. Junto con la firma de esta carta, he comunicado mi renuncia al cargo de Presidente y Director de Azul Azul S.A.

No quiero despedirme sin reconocer antes el trabajo de quienes estuvieron en este puesto previamente. A Federico Valdés y José Yuraszeck, encargados de echar a andar Azul Azul y quienes lograron diversos títulos y la Copa Sudamericana 2011; a Carlos Heller, quien sumó más copas a nuestras vitrinas y se esforzó por llevar al Club a un sitial más alto. A José Luis Navarrete y a Cristian Aubert, quienes también tuvieron que convivir con tiempos muy difíciles y supieron navegar en medio de fuertes tempestades.

En la despedida quiero decirles que nada en la U es fácil, todo cuesta. Y puede que sea eso mismo lo que hace que todo lo bueno se disfrute aún más y sea más lindo. No tengo dudas de que, bajo la hoja de ruta que hemos escrito junto con el Directorio, los éxitos deportivos no tardarán en ser permanentes y pronto podrá ser anunciado el gran anhelo por el que hemos trabajado arduamente: tener un coliseo deportivo que nos permita contar con él de manera permanente.

Mis mejores deseos para el nuevo Presidente o Presidenta de la U, así como para quienes asuman próximamente en el Directorio. Estaré siempre disponible para aportar en lo que requieran de mí. Un abrazo muy grande para todos.

Azul por siempre.

Michael Clark Varela