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Tópicos: País | Organismos del Estado | Contraloría

Contraloría inicia investigación de oficio por gastos de la Oficina del Presidente Electo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Funcionarios del ente fiscalizador indagan pagos de muebles y arriendos realizados entre enero y marzo. Presidencia descarta uso de fondos públicos en dicho periodo.

Contraloría inicia investigación de oficio por gastos de la Oficina del Presidente Electo
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Funcionarios de la Contraloría General de la República llegaron hasta la Dirección Administrativa de Presidencia, en La Moneda, para iniciar una investigación de oficio sobre los gastos efectuados durante el periodo de la Oficina del Presidente Electo (OPE), antes del cambio de mando.

La investigación busca esclarecer posibles irregularidades en los pagos realizados entre enero y marzo de este año, específicamente en lo relativo a arriendos de inmuebles y adquisición de mobiliario para el equipo de transición.

Desde el ente fiscalizador confirmaron que la diligencia es una "investigación de oficio" que busca transparencia en los contratos de muebles y arriendos utilizados antes de la toma de posesión oficial.

El Gobierno, por su parte, reiteró su compromiso de entregar todos los antecedentes necesarios para cerrar la investigación a la brevedad.

Presidencia informó este mediodía que tres funcionarios de Contraloría se constituyeron en La Moneda "con el objeto de revisar pagos efectuados a personal y otros gastos asociados con la Oficina del Presidente Electo".

En esa línea, El Ejecutivo remarcó que "no hay gastos públicos asociados a la OPE" y que, respecto "a los gastos en personal consignados en La Segunda ayer, estos se realizaron en el marco del programa de cambio de mando, gastos que se han realizado en todos los cambios de mando recientes".

Presidencia detalló que previo a la toma de poder de Gabriel Boric, en 2022, trabajaron un total de 19 personas en el proceso de cambio de mando, entre ellos, "las ex ministras Izkia Siches y Antonia Orellana, quienes desempeñaron funciones durante los meses de enero, febrero y marzo de 2022. En el 2026, el total de funcionarios que trabajaron en el proceso de cambio de mando fue de 11".

"La Dirección Administrativa de la Presidencia colaborará con la Contraloría General de la República para proveer de los medios de información necesaria para el buen resultado de este cometido", cerró.

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