Sevilla proyectó el retorno de Gabriel Suazo para el duelo frente a Elche

Pese a que la situación no está siendo favorable para Sevilla después de tres derrotas consecutivas en la Liga de España, el club finalmente puede sonreír después de conocerse que el lateral chileno Gabriel Suazo estará de vuelta para el duelo ante Elche.

El capitán de la selección nacional trabajó en la tarde del martes parcialmente con sus compañeros, tras varias semanas de baja por una lesión muscular, y este jueves lo hizo en la ciudad deportiva completamente integrado al grupo.

No obstante, en la mencionada sesión no estuvieron el naconal Alexis Sánchez y el suizo Djibril Sow, quienes realizaron trabajo específico en el gimnasio, informó el club en un comunicado.

Ahora, el desafío para los "Nervionenses" será remediar su pésima racha visitando a Elche el próximo 19 de enero a las 17:00 horas (20:00 GMT).