Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago28.6°
Humedad29%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española

Sevilla proyectó el retorno de Gabriel Suazo para el duelo frente a Elche

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Alexis Sánchez, en tanto, hizo diferenciado en gimnasio.

Sevilla proyectó el retorno de Gabriel Suazo para el duelo frente a Elche
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Pese a que la situación no está siendo favorable para Sevilla después de tres derrotas consecutivas en la Liga de España, el club finalmente puede sonreír después de conocerse que el lateral chileno Gabriel Suazo estará de vuelta para el duelo ante Elche.

El capitán de la selección nacional trabajó en la tarde del martes parcialmente con sus compañeros, tras varias semanas de baja por una lesión muscular, y este jueves lo hizo en la ciudad deportiva completamente integrado al grupo.

No obstante, en la mencionada sesión no estuvieron el naconal Alexis Sánchez y el suizo Djibril Sow, quienes realizaron trabajo específico en el gimnasio, informó el club en un comunicado.

Ahora, el desafío para los "Nervionenses" será remediar su pésima racha visitando a Elche el próximo 19 de enero a las 17:00 horas (20:00 GMT).

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada