Sólo Gabriel Suazo se perfila como titular para duelo clave de Sevilla

Este lunes 4 de mayo a las 15:00 horas, el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo disputará la primera de sus cinco "finales" por la permanencia cuando reciba en el Estadio "Ramón Sánchez-Pizjuán" a Real Sociedad.

Los blanquirrojos marchan antepenúltimos con 34 puntos y se encuentran a uno de salir de la zona de descenso, motivo por el cual el técnico Luis García Plaza alista una oncena con lo mejor que tiene a disposición.

En ese sentido, de los dos chilenos que militan en el cuadro hispalense, solo Suazo sería considerado de la partida, a diferencia del "Niño Maravilla", quien no contaría con minutos desde el inicio.

Según reveló Estadio Deportivo, el formado en Colo Colo incluso podría actuar como extremo por izquierda, dejando su puesto habitual de lateral en manos de Joaquín Martínez Gauna.