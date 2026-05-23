Valencia venció al campeón FC Barcelona, pero se quedó sin premio europeo

Valencia derrotó 3-1 al campeón FC Barcelona en el Estadio de Mestalla, por la trigésima octava y última fecha de la liga española, pero cerró la temporada sin premio europeo debido a los triunfos de Getafe y Rayo Vallecano.

El equipo catalán abrió la cuenta a los 61 minutos con Robert Lewandowski, quien desvió un remate de Ferran Torres para batir a Stole Dimitrievski. La reacción local llegó en la segunda parte con los goles de Javi Guerra a los 66', Luis Rioja a los 71' y Guido Rodríguez a los 90+7'.

El conjunto valencianista necesitaba ganar y esperar otros resultados para acceder a la Conference League. Cumplió su tarea ante el campeón, pero Getafe venció 1-0 a Osasuna y Rayo Vallecano superó 2-1 a Alavés, resultados que dejaron sin efecto la remontada en Mestalla.

Con la victoria, Valencia terminó la campaña con 49 puntos y en el noveno lugar de la tabla, mientras que Barcelona, ya campeón de LaLiga, cerró el curso con 94 unidades. El duelo se disputó ante 46.457 espectadores y fue dirigido por Adrián Cordero Vega.