Violenta llegada: Hinchas de FC Barcelona atacaron a pedradas los buses de Real Madrid y el de su propio equipo

Un clima de alta tensión se vivió en la llegada de los planteles al Camp Nou en la previa del Clásico de España dado que los autobuses que trasladaban tanto a Real Madrid como a FC Barcelona fueron blanco de un violento ataque por parte de un grupo de aficionados radicales azulgranas apostados en las calles aledañas al recinto deportivo.

Según reportes desde España, los agresores lanzaron objetos contundentes contra ambos vehículos. En un hecho que raya en lo absurdo, los fanáticos también arremetieron contra el bus del propio Barcelona, al creer —debido a la densa humareda provocada por bengalas— que se trataba del transporte de los jugadores rivales.

El autobús de Real Madrid resultó con daños materiales de consideración, destacando la rotura de uno de sus cristales laterales.

Este episodio de violencia se suma a una preocupante tendencia en los arribos al estadio culé. Situaciones similares se han registrado en visitas recientes de Atlético de Madrid, tanto en Copa del Rey como en Champions League, donde el bus del equipo "colchonero" también fue objeto de ataques y daños por parte de hinchas locales.

Las autoridades ya investigan los hechos para identificar a los responsables de esta jornada de violencia que empaña la previa del clásico español.