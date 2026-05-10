Aubameyang fue marginado en O. de Marsella tras rociar con extintor a un dirigente

El reconocido delantero gabonés Pierre-Emerick Aubameyang quedó fuera de la convocatoria de Olympique de Marsella para el partido ante Le Havre disputado este domingo, tras protagonizar un grave acto de indisciplina en el complejo deportivo La Commanderie.

Según reveló el diario francés L'Equipe, el exjugador de Borussia Dortmund y FC Barcelona lideró a un grupo de diez compañeros durante la noche del pasado jueves para provocar ruidos y desórdenes en medio de la concentración.

La situación se descontroló cuando Aubameyang utilizó un extintor para rociar a Bob Tahri, representante de la dirección deportiva y encargado de supervisar el cumplimiento del horario de descanso.

El dirigente afectado terminó con su cama y efectos personales dañados por el químico del artefacto de seguridad. Pese a que el entorno calificó el hecho como una "broma", el club priorizó mantener la autoridad dentro de la institución.